«الأرصاد» تُنبِّه إلى رياح ترابية ورؤية متدنية في مكة المكرمة

2019/06/14 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية، اليوم الجمعة، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة ا...

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