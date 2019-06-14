2019/06/14 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأنا اليومان الماضيان بحدثين خطيرين، الأول كان استهداف ميليشيا الحوثيين في اليمن لمطار أبها المدني السعودي وإصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل اقتربنا من «المواجهة الكبرى» في الخليج؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل اقتربنا من «المواجهة الكبرى» في الخليج؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).