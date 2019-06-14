المسعودي يحذر من استثمار بعض الجهات في ملف شهداء الحشد الشعبي

2019/06/14 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… حذر النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الجمعة، من استثمار بعض الجهات في ملف شهداء الحشد الشعبي من خلال التضخيم في هذا الملف بهدف تأجيج الرأي العام، لافتاً الى ان البرلمان لم يقصر في اي موضوع يتعلق بالحشد الشعبي وشهدائه.وقال المسعودي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة مسؤولة عن حقوق الشهداء ووامتيازاتهم، […]

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