2019/06/14 | 11:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج رسالة الزراعة | محافظة الديوانية | تقديم عيسى حسين) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2DRY6rC2nXE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج رسالة الزراعة | محافظة الديوانية | تقديم عيسى حسين) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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