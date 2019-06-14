2019/06/14 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2DRY6rC2nXE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج رسالة الزراعة | محافظة الديوانية | تقديم عيسى حسين) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج رسالة الزراعة | محافظة الديوانية | تقديم عيسى حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).