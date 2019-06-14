“التعاون الإسلامي” تدين قرار مولدوفا نقل سفارتها للقدس

2019/06/14 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار مولدوفا نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، ودعتها للتراجع عنه.كما اعتبرت أن “هذه الخطوة غير القانونية تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 478، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، والتي أكدت رفض أية إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي …

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