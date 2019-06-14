رئيس مجلس ديالى يهنىء اللامي بفوزه بعضوية الاتحاد الدولي للصحفيين وبعيد الصحافة العراقية

2019/06/14 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ علي الدايني رئيس مجلس محافظة ديالى نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين ، وبعيد الصحافة العراقية .وقال الدايني :” اتقدم بازكى التهاني والتبريكات الى نقيب الصحفيين العراقيين والاسرة الصحفية بمناسبة فوزه بعضوية الاتحاد الدولي للصحفيين ، وبعيد الصحافة العراقية ذكرى صدور أول صحيفة عراقية […]

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