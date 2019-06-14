اوبك وروسيا واخرون يقتربون من اتفاق بشأن تنسيق امدادات النفط على المدى الطويل‎

2019/06/14 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ان ” بلاده واوبك ومنتجين آخرين، يجرون محادثات نهائية بشأن اتفاق، ربما يجري توقيعه في أوائل الشهر المقبل للتعاون بشأن إمدادات النفط على أساس طويل المدى.وابلغ نوفاك صحيفة تيكي اليابانية بالقول ان” المباحثات مع أوبك بشأن تعديل موعد الاجتماع إلى أوائل تموز من الموعد الأصلي المزمع يومي 25 […]

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