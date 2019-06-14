المتهم بقتل المُصلين في مسجدي نيوزيلندا يدفع ببراءته

2019/06/14 | 11:25

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الجمعة - 10 شوال 1440 هـ - 14 يونيو 2019 مـ

أحد مواقع المسجدين التي هاجمها برينتون تارانت بنيوزيلندا (أرشيفية - رويترز)

ويلنغتون: «الشرق الأوسط أونلاين»

دفع الأسترالي المتهم بقتل 51 مصلياً في مسجدين بنيوزيلندا، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه أمام المحكمة في كرايستشيرش اليوم (الجمعة).وقدم برينتون تارانت، الذي ظهر عبر الفيديو، طلبه من خلال المحامين.وقال قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر، إن المحاكمة ستبدأ في الرابع من مايو (أيار) العام المقبل.



وتم حبس تارانت حتى 16 أغسطس (آب) عندما تعقد جلسة أخرى.وكان الإرهابي قد قام بتصوير فعلته وبثّ الفيديو على موقع «فيسبوك»، كما أنه كان قد نشر بياناً يوثق خططه الإجرامية قبل ساعات من الهجوم، حسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وفي مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، التقطه الإرهابي المسلح على ما يبدو وبثّه مباشرة على الإنترنت مع بداية الهجوم، ظهر المهاجم وهو يقود سيارته إلى مسجد، ثم يدخله ويطلق الرصاص على من بداخله.وأظهر المقطع مصلين، بين قتلى ومصابين، وهم راقدون على أرضية المسجد.



وقال رجل كان داخل مسجد النور لوسائل إعلام إن الإرهابي أشقر وكان يرتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص.



واقتحم الرجل المسجد بينما كان المصلون راكعين.وكشف بيان نشره تارانت، في وقت سابق، والمؤلف من 73 صفحة، الأسباب التي دفعته إلى القيام بهذا العمل الإرهابي، ولماذا اختار المسجدين في كرايستشيرش، وكيف استلهم فكرة القتل الجماعي، ومعلومات شخصية عنه أيضاً.وتضمنت الوثائق فقرة تعريفية عن تارانت؛ حيث كتب أنه شاب أسترالي ولد لدى عائلة منخفضة الدخل، ولم يهتم في حياته بالدراسة، ولم يلتحق بالجامعة، لأنه لم يكن معجباً بأي تخصص.وقال: «أنا شخص عادي من عائلة عادية».وعاش تارانت معظم حياته في غرافتون، وهي بلدة صغيرة في شمال ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.وتوفي والده الذي كان رياضياً بعد إصابته بمرض السرطان في عام 2010، بينما لا تزال والدته تعيش في المنطقة.



والتحق تارانت بمدرسة ثانوية محلية، ثم عمل مدرباً رياضياً في بلدته.وفيما يتعلق بالسبب الذي دفعه لتنفيذ الهجوم، أفاد تارانت بأنه قام بفعلته ليثأر لكل الأوروبيين الذين قتلوا باعتداءات إرهابية في السابق، ولتخفيض عدد الهجرة إلى البلدان الأوروبية، حيث يظهر كرهاً للمهاجرين.





نيوزيلندا

نيوزيلندا

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