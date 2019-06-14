2019/06/14 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجمعة - 10 شوال 1440 هـ - 14 يونيو 2019 مـ

فلسطينيون يعاينون موقع سقوط صاروخ إسرائيلي في غزة (رويترز)

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قصف ليل الخميس الجمعة مواقع لحماس في غزة رداً على إطلاق صاروخ على اسرائيل من القطاع الذي تسيطر عليه الحركة.وجاء في بيان الجيش اليوم: «ليلاً، قصفت مقاتلات وطائرات إسرائيلية عدداً من المواقع الإرهابية لحماس في أنحاء قطاع غزة»، موضحاً أن بين الأهداف قواعد عسكرية.



ولم يُعرف ما إذا كانت هذه الضربات قد أدت إلى إصابات.وحمّل الجيش الاسرائيلي مجدداً حماس مسؤولية كل ما يجري في قطاع غزة.وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أنّ صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط مساء الخميس على مبنى في مدينة سديروت في جنوب الدولة العبرية من دون أن يسفر عن وقوع إصابات.



وقالت بلدية سديروت إن المبنى كان خالياً وقت سقوط الصاروخ.



وأوضحت الشرطة أن الصاروخ أحدث أضرارا في بالمبنى بعدما «أصابه بكل قوته».وفجر أمس، أغار الجيش الإسرائيلي على موقع عسكري لحركة لحماس في جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع للمرة الأولى منذ مطلع مايو (أيار).





غزة

غزة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإسرائيلي قصف مواقع لحماس في غزة) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإسرائيلي قصف مواقع لحماس في غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).