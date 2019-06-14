إيران: اتهامات أميركا لنا «مثيرة للقلق»

2019/06/14 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت إيران، اليوم (الجمعة)، إن اتهامها بشن هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان «مثير للقلق»، وأضافت أنها مسؤولة عن أمن مضيق هرمز.وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: «نحن المسؤولون عن الحفاظ على أمن المضيق وقمنا بإنقاذ طاقم الناقلتين في أقصر وقت ممكن.



اتهامات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لإيران تثير القلق».وحملت الولايات المتحدة، إيران، مسؤولية هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان، أمس (الخميس)، ما دفع أسعار النفط للارتفاع، وزاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة.وقال مصدر إن الانفجار في «فرنت ألتير» التي اشتعلت فيها النيران، وتصاعد منها عمود من الدخان، ربما كان بسبب لغم ممغنط، وذكرت الشركة المشغلة للناقلة «كوكوكا كاريدجس» أن هجوماً استهدفها يشتبه في أنه نفذ بطوربيد، لكن مصدراً مطلعاً قال إن هذا الهجوم لم ينفذ باستخدام طوربيدات.ونشر بيل أوروبان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي، الخميس، تسجيلاً مصوراً قال الجيش الأميركي إنه يظهر قارباً لـ«الحرس الثوري الإيراني» يقترب من الناقلة «كوكوكا كاريدجس»، «وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من (كوكوكا كاريدجس)».وتأتى الهجمات بعد شهر من استهداف أربع سفن في «هجمات تخريبية» قبالة ساحل الإمارات في الخليج.





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