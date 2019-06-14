السعودية .. تدابير عاجلة لردع مخططي ومنفذي هجوم مطار أبها

2019/06/14 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السعودية أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيات

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