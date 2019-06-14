الصدر يدين القصف التركي لشمال العراق ويطالب بحماية الحدود

2019/06/14 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر العمليات العسكرية التي تشنها تركيا على الاراضي العراقية.

وطالب الصدر الحكومة العراقية في تغريدة له على تويتر بإلغاء جميع الاتفاقيات المجحفة التي تنال من سيادة العراق وامنه مشددا على حماية حدود العراق وتأمينها لكي لا يكون العراق منطلقا لأي اعتداء.

ودعا الحكومة التركية الى انهاء ملف المعارضة بصورة سليمة ووفق حوار ممنهج، مشيرا الى ان المنطقة في حالة غليان ولا داعي لتأجيجها بقصف الحدود.

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