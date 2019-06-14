الجبير لـCNN: لن نقبل اعتداءات إيران ودعمها الإرهاب

2019/06/14 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الخميس، أن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، الخميس.وقال الجبير في حديث مع شبكة "سي.إن

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