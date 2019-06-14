في كلمته خلال قمة منظمة شنغهاي روحاني: السياسات الاميركية اصبحت تمثل تهديدا للمنطقة والعالم

2019/06/14 | 11:30

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خلال كلمته في القمة التاسعة عشر لمنظمة شنغهاي المنعقدة في قرغيزيا اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الجمعة، ان اميركا انسحبت من الاتفاق النووي بشكل

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