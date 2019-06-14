“بالفيديو” قوات الشرطة تطوق منطقة الزوية في بغداد اثر سقوط قذيفة او صاوخ عليها

2019/06/14 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق رصدت “يس عراق” مقطعا مصورا يظهر قوات الشرطة العراقية وهي تطوق منطقة الزوية إحدى أحياء الكرادة وسط بغداد.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا مفادها سقوط قذيفة أو صاروخ كاتيوشا على منطقة الزوية .

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