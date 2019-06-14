تعرف على توقعات حالة الطقس لليوم الجمعة

2019/06/14 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم مناطق العراق.

وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم، 14 حزيران 2019 ، ان طقس الجمعة، سيكون في جميع مناطق البلاد صحوا، مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة في المناطق الوسطى والجنوبية، وثبوتها في المناطق الشمالية.

واشار الى ان بغداد ستسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 45 درجة مئوية، فيما تسجل البصرة اعلى ارتفاعا بدرجات الحرارة لتصل لـ48 درجة مئوية للحرارة العظمى، في حين تكون السليمانية الاكثر انخفاضا في درجة الحرارة، حيث تسجل 36 درجة مئوية للحرارة العظمى.

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