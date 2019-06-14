البنتاغون: نخشى من هجمات ايرانية جديدة اكثر خطورة

2019/06/14 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول في البنتاغون أن قادة وزارة الدفاع الأميركية "قلقون من تكرار إيران هجمات مماثلة وأكثر خطورة" من استهداف ناقلات النفط في بحر عمان، وذلك بناء على تقارير استخباراتية تؤشر إلى احتمال حصول ذلك.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القادة العسكريين في الشرق الأوسط طلبوا إرسال تعزيزات عسكرية أميركية تصل الى عشرة آلاف عنصر، إلا أنه تمّت الموافقة على الاكتفاء بارسال نحو أقل من ألف.

وختم المسؤول بأن كل ما يرغب فيه القادة العسكريون الأميركيون في الخليج الآن هو تعزيز قدراتهم بقوات إضافية، غالبيتها من القوات الخاصة، وأن القرار بيد البيت الأبيض.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع القوات الأميركية المنتشرة في الخليج يصل إلى نحو 80 ألفاً، من بينهم 60 ألفا في قواعد ومنشآت برية و20 ألفا على متن سفن حربية تابعة للأسطول الخامس في المنامة.

بومبيو: إيران مسؤولة

حمل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران مسؤولية الهجمات على ناقلات النفط في بحر عمان، وقال إنها جزء من حملة إيرانية لتصعيد التوتر في المنطقة.

واعتبر بومبيو في مؤتمر صحفي الخميس، أن الهجمات تنفيذ لتهديدات إيرانية المتصاعدة في الفترة الأخيرة لإرباك أسواق الطاقة واستهداف إمدادات النفط، وأن السعودية والعراق تعرضا في الفترة الأخيرة لهجمات تحمل بصمة إيران، على حد وصفه.

وأكد بومبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها ودفاعها عن مصالحها، وقال إنه طلب من السفير الأميركي في الأمم المتحدة طرح الموضوع على مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران الولايات المتحدة غير مستعدتين لاتفاق، مضيفا تقديره لجهود رئيس الوزراء الياباني وزيارته لإيران، إلا أنه "من المبكر حتى مجرد التفكير باتفاق".

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