السفير التركي بعد تغريدة الصدر: لا داعي لاستخدام عبارات ملتوية عن الـ PKK فهي ليست معارضة

2019/06/14 | 11:31

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بغداد اليوم- بغداد

قال السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، الجمعة (14 حزيران 2019)، إنه لا داعي لاستخدام عبارات ملتوي...





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