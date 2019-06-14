بوتين يؤكد ضرورة القضاء التام على البؤر الارهابية في ادلب

2019/06/14 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، إن هناك تقدما في عملية التسوية السياسية في سوريا، ومن الضروري ضمان القضاء التام على البؤر الإرهابية في إدلب وزيادة المساعدات الإنسانية.وقال بوتين في كلمته أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في بشكيك عاصمة قيرغيزستان: “لقد تم تحقيق نتائج حقيقية في الحرب ضد الإرهاب

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