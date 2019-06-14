اليمين الفرنسي بين مطرقة ماكرون وسندان ديغول

2019/06/14 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت فرنسا، قبل أيام، واقعة سياسية وحزبية نادرة وغير مألوفة، على امتداد 60 سنة ونيف من عمر الجمهورية الخامسة التي تحكم فرنسا

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