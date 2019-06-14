2019/06/14 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، الجمعة، أن هناك طرقاً في المحافظات أصبحت طرق موت نتيجة إهمال صيانتها ما تسبب بموت الكثيرين.وقال السوداني، في بيان تلقاه “النعيم نيوز”، “نضم صوتنا مع أصوات المواطنين بضرورة قيام وزارة الإسكان والبلديات والدوائر البلدية في المحافظات بحملة مكثفة لصيانة الطرق الخارجية وتبليطها”، مؤكداً “أهمية وضع خطة لتوسيعها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوجه رسالة لوزارة الإسكان والدوائر البلدية لصيانة الطرق الخارجية النعيم نيوز.

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