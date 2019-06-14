عضوتان بالكونغرس شاركتا بغزو العراق يتحدثن بندوة علنية عن التحرش والاغتصاب بين جيشهم بالعراق ترجمة صحيفة العراق

2019/06/14 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرت جنيفر لي ، مديرة الفعاليات في الواشنطن بوست.ندوة علنية في جامعة كارولينا وامام الطلبة ال السناتور مارثا ماكسلي التي طانت عسكرية لمدة 26 عامًا في سلاح الجو الأمريكي ، وشاركت بغزو العراق وعضوة الكونغرس تولسي جابارد ،التي شاركت بغزو العراق ايضا حيث تحثتا عن التحرش والاغتصاب في صفوف العسكريين الامريكان اللذين شاركوا بغزو...

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