2019/06/14 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبحرت عشرات السفن الشراعية التاريخية في نهر السين، للمشاركة في مهرجان يستمر عشرة أيام في مدينة روان الفرنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفن شراعية تاريخية تستعد للمشاركة في مهرجان روان أرمادا في فرنسا) نشر أولاً على موقع (الشارقة 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفن شراعية تاريخية تستعد للمشاركة في مهرجان روان أرمادا في فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشارقة 24).