بحارة ناقلة النفط اليابانية في خليج عمان رأوا

2019/06/14 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية التي استهدفها هجوم في خليج عمان، الجمعة، أن بحارة السفينة رأوا "جسماً طائراً" قبل وقوع انفجار ثان على متنها.

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