إيران: نحن مسؤولون عن أمن مضيق هرمز

2019/06/14 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إيران اليوم الجمعة إنها مسؤولة عن أمن مضيق هرمز، وأن اتهامها بشن هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان مثير للقلق.

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