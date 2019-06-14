شاب يقتل والده في كركوك… “الحل العراق” يكشف الأسباب

2019/06/14 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشف مدير #شرطة قضاء “#ليلان”، شرقي مدينة #كركوك العقيد #صالح_صابر، اليوم الجمعة، عن تفاصيل #جريمة مروعة، حدثت قبل يومين داخل أحدى قرى القضاء.صابر قال لـ”الحل […]

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