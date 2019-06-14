توقعات حالة الطقس لليوم الجمعة في العراق

2019/06/14 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، الجمعة، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم مناطق العراق....

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