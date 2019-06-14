وزير الداخلية المصري يبحث مع نظرائه الأفارقة عدد من الموضوعات الأمنية

2019/06/14 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

إستقبل السيد/ محمود توفيق وزير الداخلية، السادة وزراء الداخلية والأمن فى دول (أوغنداـــ سيراليون ــــ الكونغو ـــ غانا ـــ بوروندى ـــ تشاد ـــ زامبيا- ليسوتو ) وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى يعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية .

وقد تم خلال اللقاءات إستعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الإهتمـام المشتـرك حيث أكد السادة الوزراء الضيوف على حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الإستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام ، بالإضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات ، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها .

من جانبه أعرب السيد/ محمود توفيق وزير الداخلية ، عن ترحيبه بزيارة نظرائه الأفارقة ..



مؤكداً حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الإفريقية الشقيقة ، إنطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والإستقرار فى دول القارة ، مشيراً إلى أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة إنتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة ، مؤكداً سيادته أن وزارة الداخلية المصرية على إستعداد كامل للتعاون المشترك فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات فى شتى مجالات العمل الأمنى ، لاسيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والجريمة الإليكترونية .

كما رحب سيادته خلال مشاوراته مع الوزراء الأفارقة بتوسيع إستفادة كوادر الشرطة الأفريقية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التى تعقدها الوزارة فى كافة المجالات الشرطية المطلوبة ، إلتزاماً من وزارة الداخلية بدعم أجهزة الأمن فى الدول الإفريقية الشقيقة وإدراكاً منها لحجم التحديات الأمنية الملقاه على عاتقها ، وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رئيس الإتحاد الإفريقى بالإهتمام البالغ والإنفتاح والتعاون مع دول القارة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية المصري يبحث مع نظرائه الأفارقة عدد من الموضوعات الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية المصري يبحث مع نظرائه الأفارقة عدد من الموضوعات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).