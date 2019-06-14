مكافحة إجرام كركوك تكشف عن أسباب مقتل شاب من المكون العربي

2019/06/14 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

كشفت مديرية مكافحة إجرام كركوك، عن أسباب مقتل شاب من المكون العربي، ظهر أمس، من قبل مسلحين مجهولين وسط المدينة.





وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في تمام الساعه 11 صباحاً أرتكبت جريمة قتل المجني عليه (حميد عواد خلف اللهيبي) في حي النصر وعلى الفور امر قائد شرطة محافظة كركوك اللواء علي كمال عبدالرزاق بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة إجرام كركوك العقيد قيس عامر ناجي وتوت وعضوية ضابط شعبة العروبة وضباط تحقيق مقر المديرية”.





وتابعت، انه “بعد ٣ ساعات من ارتكاب الجريمة تم التوصل الى مرتكبيها وتم مداهمة دور المنفذين للجريمة الواقعة في نهاية واحد حزيران وتبين هروبهم الى جهة مجهوله تاركين عوائلهم وأطفالهم في الدار”، مبينة انه “من خلال التحقيق تبين ان هناك ثارات عشائرية بين الطرفين وكيفت الواقعة وفق أحكام المادة 406 ق .ع”.

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