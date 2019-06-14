إحتراق أقدم حديقة عامة في الموصل “تقرير مصور”

2019/06/14 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

اندلعت النيران في حديقة الشهداء وسط مدينة الموصل، مما ادى الى احتراق جزء كبير منها وتضررها مساء الخميس.





وقال مصدر اعلامي في بلدية الموصل للنور نيوز، انه “تمكن رجال الدفاع المدني وبدعم من كوادر مديرية بلدية الموصل من السيطرة على حريق نشب داخل حديقة الشهداء العامة بأيمن المدينة دون معرفة الاسباب”.

وأضاف، انه “أرسلت بلدية الموصل مايقارب 100 موظف وعامل من منتسبيها الذين كانوا يتهيؤون للمباشرة بأعمال صيانة الشوارع بأيمن المدينة ليلاً، فضلاً عن تسخير الجهد الالي للبلدية من شفلات وحوضيات نقل المياه المتوفرة، لدعم فرق الدفاع المدني هناك”.

وتابع، انه “استطاعت فرق الدفاع المدني وباسناد من بلدية الموصل ومديرية مرور نينوى التي سهلت عملية عبور الاليات من الجانب الايسر عبر الجسر القديم، وبدعم قيادتي عمليات وشرطة نينوى، من السيطرة على النيران ومنع انتقالها الى المساحات والابنية المجاورة، واخمادها دون وقوع خسائر مادية او بشرية”.

وأوضح المصدر، انه “سبق لبلدية الموصل ان اعدت الكشوفات اللازمة لاعادة اعمار حديقة الشهداء، وارسالها الى الجهات المختصة، الا ان عدم توفر التخصيصات المالية حال دون اعادة تأهيلها واعمارها”.

وتعرضت حديقة الشهداء الى اضرار خلال العلميات العسكرية لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش، ويعود عمر الحديقة الى اكثر من قرن حيث كانت قبل ذلك ساحة لاستعراض القوات العسكرية التي اسسها العثمانيون في عام 1832.

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