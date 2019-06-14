2019/06/14 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت اكاديمية عن موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مقترحها بادخال منهج القضاء الدستوري ضمن المناهج التدريسية لطلبة كليات القانون في الجامعات العراقية.وقالت استاذة القانون ميسون طه حسين في بيان تلقته /المعلومة/ ان “مقترحا سبق ان قدمته الى وزارة التعليم بشان تدريس منهج القضاء الدستوري في الجامعات العراقية”.واضافت حسين، ان “وزير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اضافة “القضاء الدستوري” ضمن مناهج كليات القانون العراقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اضافة “القضاء الدستوري” ضمن مناهج كليات القانون العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).