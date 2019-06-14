بعد اكتشاف خلل فيها

2019/06/14 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ووفقا لموقع "فيستي" الروسي فإن عملية السحب ستشمل نحو 1.2 مليون سيارة Ford Explorer أطلقت في الولايات المتحدة ما بين عامي 2011 و2017، بعد أن اكتشف الخبراء في تلك السيارات أعطالا قد تتسبب بوقوع حوادث سير خطيرة.

كما أشار الموقع إلى أن "فورد" ستسحب أكثر من 28 ألف سيارة Explorer طرحت في كندا في الفترة المذكورة، وكذلك بعض السيارات من هذا الطراز طرحت في المكسيك.

وألمحت فورد إلى أنها ستقوم بسحب نحو 140 ألفا من سياراتها المطروحة والتي تنتمي إلى عدة طرازات أخرى، كانت قد طرحت في بعض أسواق العالم، بسبب أعطال فنية أخرى أقل خطورة، وأن السيارات التي ستسحب من الأسواق ستتم صيانتها في مراكز فورد المعتمدة حول العالم مجانا.

وتجدر الإشارة إلى أن "فورد" كانت قد سحبت عام 2018 نحو 1.5 مليون سيارة من نفس المناطق، بعد اكتشاف خلل في محركات تلك السيارات، وفي اذار العام نفسه سحبت نحو 1.4 مليون سيارة من الأسواق بسبب مشاكل في أحزمة الأمان.

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