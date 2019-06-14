باستخدام ورقة “الصيد”… إسرائيل تبتز غزة

2019/06/14 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستخدم إسرائيل، المساحة الممنوحة لصيادي الأسماك في شاطئ قطاع غزة، وسيلة لابتزاز الفصائل الفلسطينية والضغط عليها، لوقف بعض وسائل المقاومة “الخشنة”، وبخاصة

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