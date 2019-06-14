إيران تؤكد مسؤوليتها عن أمن هرمز وتتهم أميركا وإسرائيل باستهداف حركة النفط بالخليج

2019/06/14 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت إيران الاتهامات الأميركية والبريطانية بالمسؤولية عن حادثة ناقلتي النفط بخليج عمان، واتهمت بالمقابل الأجهزة الأميركية والإسرائيلية باستهداف حركة النفط في مياه الخليج، كما أكدت مسؤوليتها عن أمن مضيق هرمز.

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