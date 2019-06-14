هذا ما ينتظر تركيا بعد صفقة صواريخ “إس-400”

2019/06/14 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخيراً، صار المسار الاستراتيجي لتركيا واضحاً إلى حدٍ كبير، لا سيما بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن صفقة منظومة صواريخ

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