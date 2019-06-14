محمد الكربولي : فوز اللامي شهادة ثقة بالكفاءات العراقية واعتراف بدور الصحافة في البناء الديمقراطي في العراق

2019/06/14 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية النائب محمد الكربولي لمؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين.وعد الكربولي في برقية تهنئة ، هذا الاختيار تتويجا للصحفيين العراقيين وتثمينا لدورهم الكبير في تعزيز حرية العمل الصحفي في العراق ودورهم الفاعل في التصدي للارهاب ومشاركتهم المهمة في ضمان وبناء الوعي […]

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