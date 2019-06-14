العبادي يهنئ اللامي بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين

2019/06/14 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للأتحاد الدولي للصحفيين.وقال العبادي في برقية بالمناسبة :” اهنئكم على فوزكم بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين ، متمنيا لكم التوفيق في ايصال صوت العراق الذي قضى على الارهاب الى العالم اجمع ، وان تمثلوا طموح جميع […]

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