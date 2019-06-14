شمول أربع شرائح للتقديم على الفصل السياسي

2019/06/14 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اليوم الجمعة، عن شمول اربع شرائح من المواطنين للتقديم على الفصل السياسي.وقال رئيس اللجنة النائب عبدالاله النائلي في بيان، إن "المشمولين بالتقديم على الفصل السياسي هم، ذوي الشهداء من ضحايا جرائم البعث لحد الدرجة الرابعة، والسجناء والمعتقلين والمحتجزين وذويهم لحد الدرجة الرابعة، والمهجرين في زمن النظام البعثي البائد وذويهم، والمشمولين بقانون ٥ لسنه ٢٠٠٩ أنفسهم وليس ذويهم".

وأضاف، ان "تقديم المعاملات بالنسبة الى الموظفين تكون عن طريق دوائرهم الحالية وغير الموظفين عن طريق دائرة الخزينة كلاً حسب محافظته".

وشدد على، انه "من الضروري ربط أي وثيقة تثبت الضرر كـابن أو بنت شهيد وعنده اخ أو ابن عم أو خال أو ابن عمه سجين او معتقل)، اذ لا يكتفي بربط تأييد الشهداء وإنما ضرورة ربط تأييد السجناء من اجل اكتمال ألادله للشمول وخصوصا لغير الموظفين".

وأشار الى، انه "من الضروري التنسيق مع مؤسستي الشهداء والسجناء من اجل ذكر سنة الاستشهاد أو الاعتقال اذا كان اكثر من فترة للسجن أو الاعتقال في التأييد، مشيرا الى أن فترة التقديم محصورة بين ١٢-٦-٢٠١٩ ولغاية ١٢-٨-٢٠١٩".



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