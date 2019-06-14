2019/06/14 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، إلى تخليد ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا وتأسيس الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن الفتوى أظهرت قيمة الشعب العراقي.وقال الفياض في كلمته خلال الحفل المركزي لاحياء الذكرى الخامسة لصدور الفتوى وتأسيس الحشد الشعبي، إن “فتوى الجهاد الكفائي اظهرت قيمة الشعب العراقي وانه شعب حي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالح الفياض:حري بنا ان نخلد يوم الفتوى وذكرى تأسيس الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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