استهداف «كوكوكا كاريدجس» و«فرونت ألتير» يرفع أسعار النفط في «تعاملات الجمعة»

2019/06/14 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل خام برنت مكاسبه القوية، يوم الجمعة، بعدما سجل ارتفاعًا بنسبة 4.5%، أمس الخميس، متأثرًا بالهجوم الذي تعرضت له ناقلتا النفط «كوكوكا كاريدجس، وفرونت...

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