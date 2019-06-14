بول بوجبا ومحمد صلاح يتصدران قائمة الأعلى تسويقًا عالميًّا

2019/06/14 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حل النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ثانيًا في قائمة أكثر اللاعبين قيمةً تسويقيةً في العالم، خلال دراسة علمية عن ...

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