العثور على رأس ذئب عمره 40 ألف عام في سيبيريا

2019/06/14 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفظت ثلوج سيبيريا برأس ذئب نفق وقطعت رأسه في ظروف غامضة قبل 40 ألف عام؛ حيث كان يعيش في تلك المنطقة العديد من الحيوانات، ومنها الماموث الذي انقرض قب...

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