الرئيس الصيني لروحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية

2019/06/14 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش مشاركته في القمة التاسعة عشر لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وقال روحاني خلال اللقاء ان مقاومة ايران والصين للسياسات الاميركية تصب في مصلحة البلدين وجميع دول العالم مبينا ان العلاقة مع الصين استراتيجيّة ولا توجد حدود لدى إيران لتعزيزها وان طهران مستعدّة لتأمين احتياجات الصين من الطاقة وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية كافة.

و اشار الرئيس الصيني ان بلاده ستعمل على تطوير وتوسيع علاقاتها مع طهران بشكل مطرد بغض النظر عن التغييرات الدولية والاتفاقيات الدولية، مبينا ان الخروج الأمريكي الأحادي الجانب من الاتفاق النووي هو العامل الأساسي لزيادة حدة التوتر في المنطقة.

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