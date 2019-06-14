مارادونا يترك التدريب لاسباب صحية

2019/06/14 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد محامي دييغو مارادونا، أن اللاعب الأرجنتيني السابق سيترك تدريب دورادوس المكسيكي لكرة القدم بناء على نصيحة طبية.وكتب ماتياس مورلا في حسابه على تويتر: “بناء على نصيحة الطبيب، سيركز مارادونا على صحته، وسيخضع لجراحتين في الكتف والركبة، نود توجيه الشكر إلى دورادوس، وسنكمل هذا الحلم في وقت آخر”.وتأتي استقالة مارادونا بعد 9 […]

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