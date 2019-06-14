فالح الفياض:الحشد الشعبي سيكون مع اي حكومة تصون وتحترم مبادئ الشعب

2019/06/14 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أن الحشد سيكون مع اي حكومة تصون وتحترم مبادئ الشعب، مشيرا إلى أن حكومة السيد عادل عبد المهدي تسير في طريق الحرص على احترام قيم ومبادئ الشعب العراقي.وقال الفياض في كلمته خلال الحفل المركزي لإحياء الذكرى الخامسة لصدور الفتوى وتأسيس الحشد الشعبي، إن “حكومة السيد عادل

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