من المختبر الى مقهاه و من هناك يبدأ الرسم

2019/06/14 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد : ابراهيم عليكا جمال خلف الشاب الايزيدي من سنجار” خانصور “نموذجا للشاب الطموحين رغم العوائق و الظروف التي يمر به البلد و المنطقة بشكل خاص لم يكبر جمال في بيئة داعمة لموهبته و لم يكن محظوظا كونه ترعرع في بيئة لا تدعم المواهب و لا تبالي بالرغبات بحكم الواقع الذي يتطلب سلك طريق مباشر …

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