بالوثائق..جمع تواقيع نيابية لتشريع قانون الخدمة البحثية لتعزيز قيمة الشهادات العليا

2019/06/14 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، الجمعة، جمع تواقيع برلمانية لتشريع قانون الخدمة البحثية الذي ينصف حملة الشهادات العليا في وزارات الدولة خارج وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية.وقال المحمداوي في بيان صحافيّ، تلقاه “النعيم نيوز”، “جمعنا 50 توقيعاً برلمانياً لتشريع قانون الخدمة البحثية وقدمناها الى رئاسة البرلمان وتم تحويل الطلب الى اللجنة …

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