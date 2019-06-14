نجم برشلونة يغيب عن افتتاح كوبا اميركا

2019/06/14 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سيغيب لاعب نادي برشلونة أرتور ميلو عن تشكيلة البرازيل الأساسية ضد بوليفيا في افتتاح كأس كوبا أمريكا، فجر السبت، بسبب الإصابة.وقال مدرب البرازيل، تيتي لعدد من الصحافيين، إن “أرتور لن يكون في التشكيلة الأساسية، لأنه لم يكمل أي تدريب، وسأكون غير مسؤول لو أشركته”.ولن يشارك أرتور في التشكيلة الأساسية بإستاد مورومبي، […]

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