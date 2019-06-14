أنقرة ستردّ على أي عقوبات أميركية بسبب صفقة الصواريخ الروسية

2019/06/14 | 12:00

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الجمعة - 10 شوال 1440 هـ - 14 يونيو 2019 مـ

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (رويترز)

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم (الجمعة) أن أنقرة «سترد بالمثل» إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي «إس-400» الروسية.



وقال لوكالة الأناضول للأنباء إنه من المستحيل إلغاء طلبيات شراء الصواريخ.وتراجعت الليرة التركية لفترة وجيزة أمام الدولار إلى 5.9075 ليرة بعد هذا التصريح، وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين.وهدّدت واشنطن تركيا بأنها ستفرض عليها عقوبات وتستبعدها من برنامج لمقاتلات «إف-35» إذا مضت في تنفيذ صفقة الصواريخ مع روسيا.



كما أنها منحت تركيا قبل أيام مهلة حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل للعدول عن الصفقة.



إلا أن أنقرة رفضت الإنذار وأكدت تمسكها بالصفقة مع موسكو.





تركيا

الولايات المتحدة

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