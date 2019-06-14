10 أخبار تود معرفتها قبل الثانية عشرة ظهراً ليوم الجمعة 14 - 6 - 2019

2019/06/14 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذه أبرز الأخبار في العالم حتى كتابة هذا الموجز المختصر، الذي ستطلعون على تفاصيله وتفاصيل الأخبار الواردة فيه على موقع «الشرق الأوسط» الإلكتروني خلال ساعات...



aawsat.com- أكدت الإمارات العربية المتحدة، فجر اليوم (الجمعة)، أن استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان، واستهداف مطار أبها السعودي، «تصعيد خطير» في المنطقة، فيما قالت إيران إنها مسؤولة عن أمن مضيق هرمز، وإن اتهامها بشن هجمات على ناقلتي النفط «مثير للقلق».- دفع الأسترالي المتهم بقتل 51 مصلياً في مسجدين بنيوزيلندا في مارس (آذار) الماضي، ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه أمام المحكمة في كرايستشيرش اليوم.- أعلنت نيابة مدينة نانتير الفرنسية أن شرطة مكافحة الاحتيال قامت أمس (الخميس)، بتفتيش مقر سكن الرئيس السابق لشركتي «نيسان» و«رينو»، كارلوس غصن، خارج باريس، في إطار تحقيق في حفل زفافه الباذخ الذي أقيم في قصر فرساي عام 2016.- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، إن أنقرة «سترد بالمثل»، إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شراء أنظمة الدفاع الصاروخي «إس - 400» الروسية.- تستعد هونغ كونغ لمسيرة جديدة في إطار الاحتجاجات على قانون تسليم المطلوبين للصين، الذي تدعمه بكين، حيث تواجه الرئيسة التنفيذية للمدينة، كاري لام، دعوات بسحب التشريع من البرلمان في أعقاب المصادمات بين الشرطة والمحتجين.- لقي طياران حتفهما إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية في وسط فيتنام صباح اليوم، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.- ألقت السلطات الألمانية القبض على متشدد خطير أمنياً، مساء أمس، ورفض متحدث باسم الشرطة الإدلاء بتفاصيل عن المعتقل، مشيراً إلى أن القضية رهن التحقيق أمام الادعاء العام.- قالت أجهزة الإنقاذ الصينية إن ما يصل إلى 61 شخصاً لقوا حتفهم، وتم إجلاء 356 ألفاً آخرين من منازلهم جراء هطول أمطار غزيرة على أنحاء واسعة من جنوب ووسط البلاد هذا الأسبوع.- ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم، أن ممثل الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، توماس أوجيا كوينتانا، سيزور كوريا الجنوبية في الفترة من 17 إلى 21 يونيو (حزيران) الحالي.- قرر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، الرحيل عن منصب المدير الفني لفريق دورادوس دي سيناولا المنافس بدوري الدرجة الثانية المكسيكي لكرة القدم، لأسباب صحية، حسب ما أعلنه محاميه أمس.





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